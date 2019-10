DIRECT. Brexit : l'UE doit rester "unie" face au nouveau compromis de Londres, estime Angela Merkel

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Et si vous voulez en savoir plus sur l'épineuse question de la frontière irlandaise, vous pouvez (re)lire ce reportage de Marie-Violette Bernard à Derry-Londonderry. Dans la ville du "Bloody Sunday", le Brexit réveille les fantômes de 30 ans de conflit armé entre protestants fidèles à la couronne britannique et catholiques partisans de la réunification de l'île d'Irlande.



(AFP)



: Vous vous demandez pourquoi ce détail est important ? La question de la frontière irlandaise est centrale dans les négociations sur le Brexit. D'un côté, l'objectif est d'éviter le retour d'une "frontière dure", avec des contrôles physiques, entre l'Irlande et l'Irlande du Nord (cela risquerait de raviver les violences entre protestants et catholiques). De l'autre, les unionistes (protestants et fidèles à la couronne britannique) refusent que l'Irlande du Nord ait un statut différent du reste du Royaume-Uni.

: Mais les unionistes viennent d'annoncer leur soutien à la proposition de Boris Johnson. La raison ? Le Premier ministre propose que les autorités nord-irlandaises votent régulièrement après le Brexit, pour décider si elles veulent maintenir ou mettre un terme à la "zone réglementaire" qui serait créée sur toute l'île d'Irlande. En bref, les Nord-Irlandais pourraient décider de ce qu'ils préfèrent.

: Une journaliste de la BBC souligne un élément important : dans sa proposition, Boris Johnson prévoit des contrôles sur les marchandises transitant de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. Le DUP, parti unioniste nord-irlandais allié des Conservateurs, s'opposait jusqu'ici à cette mesure. Il estimait que cela reviendrait à placer la frontière entre le Royaume-Uni et l'UE en mer d'Irlande.



(FRANCEINFO)



: Premières réactions après la proposition de Boris Johnson sur la gestion de la frontière irlandaise. Selon la chaîne Sky News (en anglais), le Premier ministre irlandais Leo Varadkar ne trouve pas la proposition de Londres "prometteuse". Elle ne constitue pas "la base d'un accord", a-t-il ajouté.

: Autre point important de cette proposition : à l'issue de la période de transition qui suivra le Brexit, tous les "processus douaniers" entre le Royaume-Uni et l'UE seraient "dématérialisés", avec "un petit nombre de contrôles physiques" qui seraient menés directement dans les entreprises. "Cela s'accompagnerait d'un engagement ferme, de la part des deux parties, de ne jamais mener de contrôles à la frontière dans le futur".

: Boris Johnson précise, dans des "notes" publiées en même temps que sa lettre, que cette proposition de "zone réglementaire" doit être approuvée par les autorités nord-irlandaises.

: Dans cette lettre de quatre pages (pdf en anglais), adressée à Jean-Claude Juncker, Boris Johnson propose de créer une "zone réglementaire sur toute l'île d'Irlande". Cela signifie que les normes européennes s'appliqueraient en Irlande du Nord, "éliminant tous les contrôles sur les biens transitant entre l'Irlande et l'Irlande du Nord".

: Ce plan (lien en anglais), qui remplace le "backstop" décrié du précédent accord, prévoit que l'Irlande du Nord appartienne à la même zone douanière que la Grande-Bretagne, mais que la province britannique conserve les régulations de l'Union européenne pendant une période de transition.

: Londres vient de publier sa proposition sur la frontière irlandaise, en vue de la négociation d'un accord avec l'Union européenne sur le Brexit.

: Petite pique envoyée à Boris Johnson. Le quotidien britannique The Daily Mirror (lien en anglais) a publié un article titré : "Toutes les nouvelles politiques annoncées lors du discours de Boris Johnson à la convention annuelle du Parti conservateur". L'image accompagnant le papier ? Une page entièrement blanche.

: La frontière irlandaise est l'un des plus gros casse-tête du Brexit. Alors que la question des contrôles se pose, le journal irlandais The Irish Times (lien en anglais) a publié une carte avec tous les points de passage entre l'Irlande et l'Irlande du Nord

: La France attend du Royaume-Uni des propositions de "modifications substantielles" à l'accord existant sur le Brexit, a déclaré en milieu de journée la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit présenter aujourd'hui son "offre finale" sur la sortie de l'UE.

: Il est 14 heures, voici un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi :



• Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis de soumettre à l'Union européenne, dans la journée, des "propositions constructives et raisonnables" à même selon lui de déboucher sur un accord sur le Brexit. Il a cependant maintenu que le Royaume-Uni quitterait l'UE au 31 octobre "quoi qu'il arrive".



• Il fallait marquer quatre essais pour décrocher le bonus offensif et les Bleus y sont parvenus, ce matin au Japon. Le XV de France a battu une courageuse équipe américaine ().



• Les policiers sont actuellement rassemblés à Paris, sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites. Suivez leur marche dans notre direct.



• L'Assemblée nationale a décidé de créer une mission d'information pour faire la lumière sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. La création d'une commission d'enquête transpartisane est également "dans les tuyaux" au Sénat.

: "Nous ne devons avoir aucun doute sur le fait que l'alternative [au plan] est une sortie sans accord. Ce n'est pas l'issue que nous voulons, ce n'est pas l'issue que nous cherchons, mais laissez-moi vous dire que c'est une issue à laquelle nous sommes prêts."



Boris Johnson s'exprime en ce moment, à l'occasion du congrès du Parti conservateur à Manchester (nord-ouest de l'Angleterre), à moins d'un mois de la date prévue du Brexit.

: C'est le point d'achoppement de la discussion avec Bruxelles. Boris Johnson a précisé que les propositions qu'il va faire à l'Union européenne dans la journée, qu'il présente comme "un compromis de la part du Royaume-Uni", excluaient des contrôles à la frontière irlandaise.

: "Ce que veut le monde entier, c'est en finir calmement et raisonnablement avec ce sujet et tourner la page", a-t-il notamment déclaré, en clôture de la convention annuelle du Parti conservateur, à Manchester.







(Henry Nicholls / REUTERS)

: Il maintient le cap. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a redit que le Brexit deviendrait réalité le 31 octobre, "quoi qu'il arrive" et notamment quel que soit le sort réservé par les Européens aux propositions qu'il s'apprête à formuler.

: Bonjour @Solène et merci pour votre question. Certains détails ont déjà fuité dans la presse. Selon The Telegraph (article en anglais) notamment, la nouvelle proposition britannique prévoit que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique européen jusqu'en 2025, tout en formant une union douanière avec le Royaume-Uni.

: Bonjour Camille, sait-on en quoi consiste cette "offre finale" que Boris Johnson doit présenter à l'Union Européenne aujourd'hui ?