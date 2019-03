Brexit : des ministres soupçonnés de comploter pour faire tomber Theresa May

Critiquée de tous côtés pour sa gestion du Brexit, Theresa May est sous la menace de manœuvres visant à la déloger, affirmait dimanche 24 mars le Sunday Times, selon qui elle pourrait céder sa place au vice-Premier ministre David Lidington, un europhile, dans un rôle intérimaire. Le chef du service politique du Sunday Times estime que 11 membres du gouvernement britannique veulent obtenir la démission de la dirigeante conservatrice. "Une fronde gouvernementale en bonne et due forme est en cours ce soir pour destituer Theresa May", a ainsi déclaré Tim Shipman en ajoutant : "La fin est proche. Elle sera partie dans dix jours".

"Le gouvernement est bloqué. La confiance dans la démocratie s'effondre. Ça ne peut pas continuer. Nous avons besoin d'un nouveau Premier ministre", a tweeté samedi de son côté le député conservateur George Freeman, un ancien conseiller de Therese May.

I’m afraid it’s all over for the PM. She’s done her best. But across the country you can see the anger. Everyone feels betrayed. Government’s gridlocked. Trust in democracy collapsing. This cant go on. We need a new PM who can reach out & build some sort of coalition for a PlanB.