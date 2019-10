Brexit : dernière semaine très chargée en négociations

L'espoir serait de retour. Le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier a eu ses mots dimanche 13 octobre : "Il reste encore beaucoup de travail à faire" d'ici le 31 octobre. Mais il a reconnu qu'il y a eu des avancées ce week-end.

Il y a trois dates majeures cette semaine. Les 17 et 18 octobre se tient un sommet européen à Bruxelles. L'UE espère qu'il y aura un accord à l'issue de ce sommet de la dernière chance pour une sortie pas trop douloureuse.

Samedi 19 octobre, une séance extraordinaire est exceptionnellement organisée au Parlement britannique. Les députés n'ont pas siégé un samedi depuis 1982 et la guerre des Malouines.

Un "super samedi" à Londres

Les députés devront adopter ou rejeter l'accord trouvé lors du sommet européen ou, si aucun accord n'a été trouvé, Boris Johnson sera obligé de demander un nouveau report du Brexit de trois mois à l'UE.

Le problème qui persiste entre Londres et Bruxelles, c'est celui de la frontière en Irlande entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande au sud. Les accords de paix de 1998 interdisent une frontière en dur entre ces deux pays. Concernant le marché unique européen, une des solutions serait que l'Irlande du Nord reste à la fois dans l'union douanière européenne et le marché britannique.

