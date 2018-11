Brexit : de plus en plus de Britanniques demandent la nationalité française

En Ariège, Graham Hart est un vétérinaire anglais qui vit dans le Sud-Ouest depuis vingt ans. Il est parfaitement intégré, mais cela n'a pas toujours été aussi facile. "Au début, il y avait des habitants qui ne voulaient pas voir 'l'anglais'", raconte-t-il. Désormais, le vétérinaire se sent chez lui et depuis l'annonce du Brexit, il a décidé de demander la nationalité française avec sa famille et l'a obtenue. "J'ai fait ma vie ici, je veux rester ici", explique-t-il.

Sept fois plus de demandes

De plus en plus de Britanniques veulent franchir le pas de la naturalisation. Ils étaient 3 000 en 2017, contre 1 363 en 2016. En Ariège seulement, il y a eu sept fois plus de demandes en 2018. Le flou autour des conséquences du Brexit inquiète certains, comme Helen et Peter. Ils envisagent également de demander la nationalité française. "Nous sommes anglais, mais nous habitons ici en France, nous payons des taxes ici", détaille Peter. Le couple encore dans l'incertitude pourra faire une demande de naturalisation après cinq ans de présence en France.

