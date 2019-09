Brexit : ce qu'il faut retenir des Mémoires de David Cameron, le Premier ministre à l'origine du référendum de 2016

Riche actualité éditoriale anglo-saxonne cette semaine. Après les Mémoires du lanceur d'alerte américain Edward Snowden, qui seront publiées mardi 17 septembre aux Etats-Unis, ce sont celles de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron qui défraient la chronique. Intitulé For the Record, l'ouvrage sort jeudi 19 septembre au Royaume-Uni. Pour la première fois, l'ancien dirigeant conservateur revient sur les conséquences du référendum qu'il avait organisé en juin 2016 sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne, et qui avait été remporté à 52% par les partisans du Brexit. Que faut-il retenir de ce livre, qui n'est pas traduit pour l'instant en France ?

David Cameron s'en prend à tous ceux qui ont prôné une sortie de l'Union européenne, à compter par l'actuel Premier ministre britannique, Boris Johnson, explique RFI. Dans son livre, il estime notamment que l'ancien maire de Londres et les autres partisans du Brexit "ont été les ambassadeurs du populisme et ont laissé la vérité aux vestiaires". David Cameron les accuse d'avoir menti aux Britanniques. Selon lui, Boris Johnson a défendu le Brexit uniquement par intérêt pour sa propre carrière, en étant persuadé que les pro-Brexit perdraient.

Son livre est aussi un aveu d'échec. "J'ai échoué", reconnaît David Cameron, qui avait été obligé de démissionner quelques jours après le référendum gagné par les "Brexiters" à 52%. Il a confié au Times qu'il pensait "tous les jours" à cet échec. Il a avoué, en outre, "regretter profondément" que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. L'ancien responsable politique a relayé cette interview sur son compte Twitter.

For 3 years I have kept relatively quiet about politics. But I think it's right former PMs write their memoirs, to explain what they did and why. For the Record is out Thursday. Serialisation starts in today's @thetimes https://t.co/rsFKeY4jSV