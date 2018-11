Brexit : "C'est un grand gâchis, surtout pour nos amis anglais", déplore l'eurodéputé José Bové

Le projet d'accord sur le Brexit doit encore être ratifié par le Parlement britannique et le Parlement européen.

"Les Anglais ont été trompés par des populistes qui ont appelé au Brexit de manière complètement irresponsable, sans expliquer concrètement ce qui allait se passer", déclare sur franceinfo José Bové, député européen du groupe Verts-Alliance libre européenne, alors que les Européens ont entériné dimanche 24 novembre leur divorce avec le Royaume-Uni. "C’est un grand gâchis, surtout pour nos amis anglais. Ils vont se retrouver dans une situation prévisible. Ce qui a été acté aujourd’hui et négocié ce sont les règles de l’Union européenne", estime José Bové

Aujourd’hui, vouloir prôner la sortie de l’Europe est quelque chose d’aberrantJosé Bovéà franceinfo

"Si on quitte de manière brutale" l'Union européenne, "alors les échanges seront à renégocier comme avec n’importe quel autre pays de l’autre bout de la planète. Les Anglais vont avoir accès au marché si les choses se déroulent correctement, mais pour ça il faut qu’ils acceptent l’ensemble des règles de l’Union européenne, sur la circulation des personnes notamment", explique-t-il. "Toutes ces règles s’appliqueront à la Grande-Bretagne si elle veut rester dans un commerce avec l’Union européenne, comme c’est le cas pour la Norvège ou la Suisse", ajoute le militant écologiste.

"C’est une façon d’affirmer, pour le Parlement européen, l’unité de l’Europe et le fait que les choses doivent se passer dans un cadre européen, et que celui qui sort se met dans une situation difficile et sa population surtout se retrouve dans une situation difficile", indique José Bové. Le projet d'accord doit encore être ratifié par le Parlement britannique et le Parlement européen avant d'entrer en vigueur le 29 mars prochain.