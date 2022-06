Brexit : Bruxelles annonce de nouvelles procédures contre Londres, qui a lancé la révision unilatérale du protocole nord-irlandais

La Commission européenne a annoncé, mercredi 15 juin, deux nouvelles procédures d'infraction contre Londres après le lancement d'une révision unilatérale du protocole nord-irlandais. Dénonçant "une violation de la loi internationale", le commissaire chargé de l'accord post-Brexit, Maros Sefcovic, a précisé que ces procédures étaient ouvertes pour non-respect de contrôles de marchandises.

Lundi, le gouvernement britannique a présenté au Parlement un projet de loi qui remet en cause le statut post-Brexit de l'Irlande du Nord. S'il est adopté, ce qui pourrait prendre des mois, le texte "va mettre fin à cette situation intenable où la population d'Irlande du Nord est traitée différemment du reste du Royaume-Uni, va protéger la suprématie de nos tribunaux et notre intégrité territoriale", a expliqué la cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss. Le protocole vise à protéger le marché unique européen après le Brexit sans provoquer le retour d'une démarcation physique entre la province britannique et la République d'Irlande, membre de l'Union européenne, ce qui pourrait remettre en cause la paix.