Brexit : Bruno Le Maire "aimerait que les Britanniques revotent"

Le ministre de l'Économie était l'invité de France Inter dimanche, il est revenu sur l'absence d'accord au Parlement britannique sur le Brexit.

"Moi j'aimerais que les Britanniques revotent", a déclaré dimanche 27 janvier sur France Inter le ministre de l'Économie, à propos du Brexit. Bruno Le Maire a "vu des politiciens britanniques irresponsables qui ont fait croire aux Britanniques qu'ils pouvaient continuer à vivre avec leur tasse de thé et leurs muffins tranquillement parce qu'ils n'avaient rien à voir avec l'Europe. Sauf que la moitié du commerce britannique se fait avec les pays européens". C'est la première fois qu'un ministre français s'exprime de cette façon.

Le ministre de l'Économie a jugé que lorsqu'"on arrive au pied du mur on s'aperçoit que c'est un drame le Brexit. Un drame pour les plus modestes, un drame pour tous ceux qui ont cru dans ces illusions et dans ces mensonges."

Bruno Le Maire a réagi chez nos confrères de France Inter au rejet par le Parlement britannique du projet d'accord sur le Brexit négocié avec l'Union européenne. Si aucun accord n'a été approuvé à la date du 29 mars, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne à minuit, sans période de transition, avec de nombreuses conséquences sur l'économie.