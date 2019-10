Brexit : Boris Johnson réunira le Parlement samedi pour ratifier l'accord

L'accord sur le Brexit, conclu jeudi 17 octobre par l'UE et le Royaume-Uni, doit être validé par les 27 chefs d'État et de gouvernement européens ainsi que par le Parlement britannique. Ce n'est donc pas encore fait. "D'autant plus qu'il y a un peu moins d'un an, Theresa May, elle aussi, avait trouvé un accord avec Bruxelles, mais n'avait jamais réussi à le faire passer au Parlement britannique. Finalement, le problème est le même pour Boris Johnson. S'il ne fait pas ratifier cet accord à Westminster, il sera caduc", explique le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni).

Les travaillistes et les unionistes nord-irlandais y sont opposés

"Cela va être compliqué pour Boris Johnson, qui va réunir les députés samedi. C'est la première fois depuis trente-sept ans et la guerre des Malouines (1982) que des députés vont siéger un samedi à Westminster, pour tenter de ratifier ce texte. Le problème, c'est qu'il y a une forte opposition : d'abord, le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, qui appelle à rejeter ce texte, et puis les députés unionistes nord-irlandais, qui font la majorité des conservateurs au Parlement, et qui, dès mercredi soir, exprimaient leur réticence à soutenir cet accord. Les 48 prochaines heures vont être décisives pour Boris Johnson", conclut-il.

