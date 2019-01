Brexit : Berlin exclut à son tour toute renégociation de l'accord

Le gouvernement allemand salue toutefois le fait que le Parlement britannique se soit prononcé contre un "Brexit dur".

Après le refus clair et net de Bruxelles, le gouvernement allemand a exclu également, mercredi 30 janvier, toute renégociation de l'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne (UE) voulue par la Première ministre britannique Theresa May.

La veille, Theresa May avait obtenu un mandat de son Parlement en vue de renégocier l'accord fixant la sortie du Royaume-uni pour le 29 mars et le "filet de sécurité" prévu pour la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.

Un vote crucial à Londres le 14 février ?

Le gouvernement allemand salue toutefois le fait que le Parlement britannique se soit prononcé contre un "Brexit dur", à savoir une sortie de l'UE sans un accord, a ajouté le porte-parole de la chancelière Angela Merkel.

La Première ministre s'est engagée à faire voter un accord remanié "dès que possible". Si aucun compromis n'est trouvé avec l'UE d'ici au 13 février, elle a annoncé son intention d'organiser un vote le 14 février sur un départ sans accord.