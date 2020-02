Brexit : à minuit, le Royaume-Uni quitte l'UE

Alors que le Brexit sera officiellement établi vendredi 31 janvier à minuit, certains habitants sont plus enthousiastes que d'autres. Depuis le début de la journée du 31 janvier, des milliers d'habitants pro-Brexit ont envahi la place du Parlement de Londres (Angleterre). Ils sont venus de toute l'Angleterre pour savourer leur victoire. "On n'est pas des fascistes. On était libres et on a gagné c'est tout.", témoigne une dame.