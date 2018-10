Brexfit : la salle de fitness pour les frustrés du Brexit

Se défouler et transpirer : jusqu'ici, pas de différence entre le centre sportif Brexfit et une salle de fitness classique. Pourtant, il est loin d'être banal. Cette nouvelle salle de sport outre-Manche est conçue autour du Brexit. Les personnalités politiques du pays recouvrent même les murs et sont les sujets de certains exercices physiques. Vous avez toujous rêvé de placer un uppercut et mettre K.O Boris Johnson ? Ici, c’est possible.

Une façon d’évacuer la frustration du Brexit

Cette idée originale est venue du fait que le Brexit est l'une des préoccupations majeures des Britanniques, devant le coût de la vie. "On dit tout et son contraire en permanence depuis deux ans, on en a marre ! Moi, ça me fait du bien d'évacuer toute ma rage en lançant un ballon sur la tête de Theresa May", témoigne une des clientes. Le manager de Brexfit (contraction de Brexit et fitness) voit en cette frustration un marché potentiel. Il semble que son intuition soit la bonne : le centre sportif affiche déjà complet.

