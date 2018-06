Bernard-Henri Lévy, le "sauveur" du Royaume-Uni ?

Bernard-Henri Lévy sera-t-il le sauveur du Royaume-Uni ? Lui semble y croire. "Nous verrons bien comment je serai reçue. Peut-être avec des tomates, qui sait ?", a-t-il déclaré peu avant sa conférence de deux heures en plein coeur de Londres. Lundi 4 juin, l'intellectuel s'est livré à un exercice un peu particulier : un monologue anti-brexit dans la prestigieuse salle de concert du Cadogan Hall aux abords du quartier de Chelsea.

Une salle comble

Celui que l'on surnomme aussi BHL a fait salle comble. Quelque 950 personnes ont assisté à cette seule et unique représentation intitulée "Last exit before brexit". Des places VIP étaient même vendues jusqu'à 120 livres, soit 135 euros. Le penseur français a donc déclaré sa flamme au peuple anglais et l'a imploré de rester en Europe. À Londres, le public semblait réceptif à son message.