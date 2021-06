L'Union européenne s'accorde sur un budget de près de 15 milliards d'euros pour aider les candidats à l'adhésion, dont la Turquie

Les institutions européennes ont annoncé mercredi 2 juin un "accord politique" sur un budget de 14,16 milliards d'euros destiné à aider les pays candidats à l'adhésion, dont la Turquie, sur la période 2021-2027. L'accord politique doit encore être traduit en textes juridiques et être approuvé formellement par le Parlement de l'UE et le Conseil européen.

"Cet accord tant attendu sur notre ambitieuse aide financière est un signal positif, bienvenu et fort pour les Balkans occidentaux et la Turquie",a déclaré le commissaire chargé de la politique de voisinage et de l'élargissement, Olivér Várhelyi. "Il permettra de financer le plan économique et d'investissement pour les Balkans occidentaux, un outil essentiel pour soutenir la reprise économique de cette région prioritaire."

Les bénéficiaires sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. La distribution des fonds est basée sur des priorités thématiques, et non sur des enveloppes par pays. "Cela permet de récompenser les performances et les progrès accomplis dans la réalisation des priorités clés et d'accroître la flexibilité pour répondre à l'évolution des besoins des partenaires sur la voie de l'adhésion", a précisé la Commission.