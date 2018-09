L'Union européenne adresse un carton rouge à la Hongrie

C'est une journée historique pour le Parlement européen. Plus des deux tiers des députés réunis à Strasbourg ont voté pour activer l'article 7 de l'Union européenne. C'est une procédure qui prévoit des sanctions contre un État membre, en l'occurrence la Hongrie. À l'origine de cette résolution : le rapport d'une députée écologiste des Pays-Bas, très émue et très applaudie par ses pairs.

Orban se met à dos son parti européen

Mardi, à Strasbourg déjà, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a vigoureusement protesté contre cette initiative : "La Hongrie ne cédera pas au chantage". Parmi les griefs de l'Union, il y a le sort réservé aux migrants et l'installation de cette clôture hermétique entre la Hongrie et la Serbie. Il y a aussi des inquiétudes sur la liberté de la presse, l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption. Des valeurs chères à l'UE, mais aussi au PPE, le parti de la droite européenne auquel appartient Viktor Orban, qui a voté majoritairement en faveur des sanctions.