Islande : une impressionnante éruption volcanique

Une éruption volcanique a eu lieu dans l'ouest de l'Islande, jeudi 22 août au soir. La lave, très impressionnante, ne menace pas les villages alentour.

En Islande, des fontaines de feu surgissent dans la nuit. Il s'agit de lave en fusion, car un volcan s'est éveillé dans l'ouest du pays. Le spectacle est unique pour des touristes venus du monde entier. "On a vu que c'était une éruption volcanique et c'est la chose la plus cool que j'ai vue dans ma vie", affirme Nora Elhaissouni, touriste américaine. "Chez nous aussi, il y a un volcan, mais on ne voit jamais de lave comme ça", ajoute Shohei Miyamito, touriste japonais.

Des volcans sans activité durant huit siècles

L'éruption a débuté à 21h25 jeudi 22 août au soir. C'est la sixième en quelques mois, alors que pendant huit siècles, les volcans de cette région n'avaient connu aucune activité. Une nouvelle ère s'ouvre selon les volcanologues. Ils se veulent rassurants pour les villages les plus proches. "Si ça continue comme on le pense, la lave ne devrait pas couler vers le village de Grindavik", assure Magnus Tumi Gudmundsson, professeur de géophysique, université d'Islande. Un village a été évacué pour se protéger des cendres et des fumées toxiques.