Huit siècles que la péninsule n'avait pas connu d'éruption, avant d'en subir six, ces huit derniers mois. Dans la péninsule de Reykjanes dans le sud-ouest de l'Islande, un volcan est entré en éruption, jeudi 22 août dans la soirée, a rapporté le Bureau météorologique islandais. L'IMO a aussi relevé que cette éruption a été précédée d'une série de séismes et que l'activité sismique restait "considérable", le long de la fissure de plus de quatre kilomètres.

Auprès d'un site d'information islandais, le chef de la police de la région de Sudurnes, Ulfar Ludviksson, précisé que l'évacuation d'un village à proximité, Grindavik, était en cours. Les 4 000 résidents de cette commune avaient déjà été évacués en novembre dernier.

Jusqu'en mars 2021, la péninsule de Reykjanes n'avait connu aucune éruption volcanique, mais depuis, elle en a subi pas moins de six, dont la dernière, fin mai, qui a duré plus de trois semaines. L'Islande compte 33 systèmes volcaniques actifs, soit plus que tout autre pays européen.