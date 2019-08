Islande : l'incroyable plongée dans les entrailles de la Terre

C'est un bout de terre sauvage, au nord de l'océan Atlantique. Un paysage lunaire, dont seule l'Islande à le secret. Les larges étendues craquelées sont le témoin des mouvements de la Terre. Notre planète est recouverte de plusieurs plaques tectoniques, dont deux se rencontrent à cet endroit. Avec les panneaux indéchiffrables, le dépaysement est total, et l'allure des touristes peut laisser perplexe. Un groupe d'Américains s'apprêtent à faire une plongée unique en son genre. Une découverte des entrailles de la Terre.

Une plongée saisissante entre deux plaques tectoniques

L'eau est froide, à peine deux degrés, mais rien ne les découragera pour plonger. La faille de Silfra est le seul endroit au monde où il est possible de nager entre deux plaques tectoniques. Dès les premiers instants, le contraste avec l'extérieur est saisissant, avec la couleur de la roche et la palette infinie de bleus. L'eau est cristalline et dans les zones moins profondes, on se croirait presque à l'air libre. Un peu plus loin, à 18 m de profondeur, les plongeurs prennent la pose dans un passage très étroit, comme pour immortaliser ce voyage au centre de la Terre.

