Sites en péril : l'Islande, victime de son succès

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une plaie béante dans les entrailles de la Terre, créée il y a 9 000 ans, à l'époque de l'époque glaciaire. L'eau a progressivement érodé le sol, jusqu'à y dessiner un canyon. Vu du ciel, on penserait même admirer une toile, tant les couleurs jaillissent des falaises. Ce décor se déroule sur deux kilomètres, et il est devenu l'un des sites les plus photographiés d'Islande. "Cela semble totalement irréel, c'est comme si on était sur une autre planète", s'exclame un touriste.

300 000 visiteurs chaque année

Pour ces Avignonnais, la découverte est vertigineuse. "On se sent tout petit face à la nature. C'est un paysage qui n'a pas été modifié par l'homme", explique le couple. Il y a cinq ans, ce canyon était encore préservé et inconnu du grand public. Mais Justin Bieber, un chanteur canadien, a réalisé un clip musical avec ce canyon pour décor. Depuis, plus de 300 000 touristes le foulent chaque année. C'est l'équivalent de la population islandaise.