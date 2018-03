Portugal : une forêt renaît de ses cendres

Planter 67 500 arbres en une matinée, c'est possible. Au Portugal, 3 000 volontaires ont relevé le défi pour redonner vie à une terre désolée. Après une série d'incendies en juin 2017, 80% des pinèdes royales ont brûlé. "Nous avons réussi à planter les 67500 pins prévus sur cette parcelle de 30 hectares", se réjouit l'une des participantes, tandis qu'une autre bénévole ajoute : "Moi je ne suis pas d'ici, mais je pense que cette forêt et ces arbres sont importants, c'est le message que l'on doit passer à nos enfants."

22 millions d'arbres

L'objectif est double et les enjeux sont cruciaux. Il s'agit avant tout de ramener la biodiversité sur ce territoire meurtri et d'ainsi reconstituer un écosystème. Et pour réparer les dégâts, il faut donc replanter, rapidement et massivement, pour un total de 22 millions de pins.