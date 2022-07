Incendies : le Portugal, l'Espagne et la Grèce également touchés

C. Cuello, L. Houel

Comme la France, plusieurs pays européens sont en proie aux flammes. Mercredi 13 juillet, le Portugal, l’Espagne et la Grèce devaient faire face à des incendies.

Mercredi 13 juillet, l’incendie progressait toujours dans la forêt d’Ourem, au nord de Lisbonne, au Portugal. Attisé par le vent et les températures records, avec 46 degrés à l’ombre, le feu fait rage depuis la fin de la semaine dernière. Pour le moment, un mort est à déplorer. "Mes bêtes n’ont plus rien à manger, tout le travail d’une vie est parti une fumée", déplore un fermier. Dans l’Algarve, au sud du Portugal, les fumées ont atteint les habitations, mais aucune maison n’a été détruite. Plus de 3 000 hectares ont été ravagés.

Un hélicoptère s'écrase en Grèce

En Espagne, à Salamanque, la fumée est tellement épaisse qu’on ne voit plus le ciel ni le soleil. Le feu est hors de contrôle dans cette zone montagneuse, difficile d’accès. En Grèce, à l’ouest des côtes de l’île de Samos, un hélicoptère qui luttait contre les incendies s’est écrasé. Sur les quatre hommes d’équipage, un seul a pour l’instant été récupéré en vie.