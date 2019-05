Hongrie : 7 morts dans le naufrage d'un bateau sur le Danube

Jeudi 30 mai, le bilan est lourd après le naufrage dans le Danube d'un bateau transportant des touristes sud-coréens. On dénombre sept victimes et 21 disparus. C'est l'un des plus graves naufrages qu'ait connu le pays.