Hongrie : un trésor du XVIIIe siècle trouvé dans le Danube asséché

Le fleuve est au plus bas après un long épisode de sécheresse. Son niveau est tombé à 38 cm à Budapest, un record historique.

Des pièces, des piques, des boulets de canon... Des archéologues ont découvert un trésor de quelque 2 000 pièces d'or et d'argent à bord d'une épave gisant au fond du Danube depuis le XVIIIe siècle, révélée par le niveau exceptionnellement bas des eaux du fleuve, ont-ils annoncé jeudi 25 octobre. La découverte s'est produite à Erd, au sud de Budapest.

Des pièces frappées aux Pays-Bas et en France

"Environ 2 000 pièces de monnaie ont été trouvées, ainsi que des armes, piques, boulets de canon, épées et autres sabres", a confié à l'agence MTI l'archéologue au Centre du musée Ferenczy de Szentendre, près de Budapest. La découverte comprend des pièces d'or et d'argent, dont des ducas et des pennies. "Les pièces sont à 90% étrangères et datent de 1630 à 1743", a précisé un archéologue à la radio privée Klub, soulignant qu'elles avaient été frappées aux "Pays-Bas, en France, à Zurich, ou encore au Vatican".

Des objets du XVIIIe siècle retrouvé dans le Danube asséché (Hongrie), le 25 octobre 2018. (FERENC ISZA / AFP)

Les archéologues sont assistés dans leur travail par des plongeurs et des drones afin d'extraire le plus de matériaux possibles alors qu'une forte remontée du niveau des eaux est attendue à partir de samedi. Comme plusieurs autres cours d'eau d'Europe, le Danube est au plus bas après un long épisode de sécheresse. Son niveau est tombé à 38 cm à Budapest, un record historique qui affecte la navigation fluviale.

Le niveau bas du fleuve a déjà mené à la mise au jour de débris de l'ancien pont François-Joseph de Budapest, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d'une bombe américaine de la même époque.