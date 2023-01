Gisement de terres rares découvert en Suède : un "enjeu" sur lequel "il peut y avoir des choix économiques" pour Michel Cathelineau du CNRS

La Suède a annoncé jeudi la découverte du "plus grand gisement connu" de terres rares d'Europe.

La découverte du plus grand gisement connu de terres rares d'Europe à Kiruna dans le nord de la Suède est une bonne nouvelle pour Michel Cathelineau, directeur de recherches au CNRS et au Laboratoire GeoRessources. Ces terres rares nécessaires à la construction de certaines batteries par exemple font défaut à l'Europe dépendante d'autres pays. Le fait qu'il s'agisse de "résidus" en Suède est un plus pour le chercheur conscient que le vrai défi se trouve dans le fait de pouvoir "les traiter". Pour lui, ce gisement est surtout "un enjeu" sur lequel "il peut y avoir des choix économiques".

francienfo : Est-ce que cette découverte en Europe est si extraordinaire que ça ?

Michel Cathelineau : Ce gisement, un exemple très connu des géologues, est surtout un enjeu. On va pouvoir l'exploiter surtout par le fait qu'il y a déjà à Kiruna beaucoup de résidus miniers dû à l'exploitation du fer depuis des dizaines d'années. Le fait d'avoir des résidus, des roches déjà broyées, signifie qu'on n'a pas besoin de dépenser de l'énergie pour le faire. De plus, ces résidus sont riches en terres rares, c'est donc un minerai sur lequel il peut y avoir des choix économiques.

Est-ce que ce gisement va réellement permettre à l'Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine notamment ?

En Europe, la consommation de terres rares sert essentiellement plusieurs secteurs dont les éoliennes offshores [en mer] qui sont d'assez grosses consommatrices de terres rares à travers les aimants permanents. On en trouve aussi dans certaines voitures mais pas toutes. Il est prévu de produire 10 000 à 15 000 tonnes par an à Kirouna.

Le défi sera de savoir si on est capables de les traiter : ce qui représente un grand challenge puisqu'il faut pouvoir séparer les terres rares et c'est ce que beaucoup de pays avaient renoncé à faire tant que la Chine le faisait parce que ça demande des investissements lourds.

Est-ce qu'on pourrait trouver ce type de gisement en France ?

Le gisement de type Kirouna, aucune chance d'en trouver en France. Ce type de gisement sur le nord de la Suède, ce sont des terrains vieux d'1,8 milliard d'années qu'on ne trouve pas en France. Surtout, ce type de processus magmatique à hydrothermal qui a concentré les terres rares dans ces minerais de fer, est tout à fait spécifique et on en trouve pas beaucoup de ce type dans le monde.