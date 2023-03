Géorgie : après deux jours de manifestation, l'exécutif retire une loi polémique

Le pouvoir exécutif géorgien a décidé de retirer une loi, pourtant adoptée, visant à affaiblir les ONG, opposants et médias indépendants, selon les manifestants.

La pression de la rue a finalement eu raison du pouvoir en Géorgie. L'exécutif retire son projet de loi visant les ONG et les médias. Cette annonce intervient après deux jours de manifestations à Tbilissi, capitale géorgienne, dispersée à coup de grenades lacrymogènes et de canons à eau par la police. Le mouvement de contestation a été déclenché par l’adoption en première lecture d’un projet de loi prévoyant que les ONG et médias recevront plus de 20% de leur financement de l’étranger, et devront s’enregistrer comme “agent de l’étranger”, sous peine de recevoir une amende.

Une loi d’inspiration russe

Pour ses détracteurs, cette loi s’inspire d’une autre, appliquée en Russie et utilisée pour réprimer la presse indépendante, les organisations de défense des droits humains et des opposants. La délégation de l’Union européenne a salué le retrait de cette loi, mais, dans son communiqué, le Rêve géorgien, parti de la majorité, ajoute que des consultations publiques seront lancées pour mieux comprendre le texte.