Finlande : la polémique enfle après la diffusion d'une vidéo où la Première ministre fait la fête

Sur une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on voit une Première ministre finlandaise qui fait la fête, danse, se déhanche, profitant d’une soirée arrosée entre amis. La vidéo a enflammé les réseaux sociaux et fait la Une de la presse internationale, jusqu’en Inde. Entre la musique et le brouhaha, certains Finlandais ont cru entendre le mot "farine", faisant référence à de la cocaïne. La polémique est montée dans le pays, et Sanna Marin, la Première ministre, a été sommée de s’expliquer.





Sanna Marin a fait un test de dépistage de drogue





Poussée par l’opposition d’extrême droite, la Première ministre sociale-démocrate de 36 ans vient de faire un test de dépistage de drogue. Les résultats seront connus dans une semaine. Sanna Marin n’en est pas à sa première polémique. Elle avait déjà été critiquée pour une soirée alors qu’elle était cas contact au Covid-19. Cette vidéo fragilise Sanna Marin à un moment crucial, alors qu'elle mène son pays vers une nouvelle voie, en prenant ses distances avec la Russie et en demandant à entrer dans l’Otan.