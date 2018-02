Finlande : cette île va bientôt devenir une destination de vacances réservée aux femmes

Imaginé par une cheffe d'entreprise américaine, l'hôtel sera baptisé "SuperShe" ("SuperElle") et proposera des activités dédiées au bien-être.

Un seul mot d'ordre : "Concentrez-vous sur vous, n'essayez pas de booster vos hormones." Une île située en Finlande va devenir, en juin, un centre de vacances exclusivement féminin, selon The New York Post (en anglais). Imaginé par une cheffe d'entreprise américaine, l'hôtel sera baptisé "SuperShe" ("SuperElle") et proposera des activités dédiées au bien-être.

"Les femmes ont besoin de passer du temps avec d'autres femmes", au service "des rêves et des désirs des unes et des autres", assure une porte-parole du projet à The Independent (en anglais).

A 1h20 de l'aéroport d'Helsinki, l'île a déjà été testée par des amies de la fondatrice. Les inscriptions pour l'été sont ouvertes via un formulaire où les prétendantes doivent donner les raisons de leur "excitation" concernant le projet. Le coût des séjours n'a pas encore été dévoilé mais cet oasis sans homme devrait être réservé à une clientèle aisée.