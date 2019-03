Feuilleton : les contrées sauvages de l'Est (5/5)

Une falaise imposante, le début d'une journée pleine de surprises au milieu de 700 pitons rocheux. Le parc national de la Suisse saxonne dans l'est de l'Allemagne est un paysage à couper le souffle. Mais les falaises ne sont pas sans risques. "On voit bien qu'il y a une très forte érosion, il y a même eu un gros éboulement à l'an 2000. On est dans une période géologique très active", explique Hans Peter Meer, qui travaille dans le parc depuis quatorze ans.

Trois millions de visiteurs par an

Trois millions de visiteurs viennent dans le parc chaque année, et ce que tout le monde veut voir, c'est le pont de Bastei. Construit en 1851 entre des pics rocheux à 200 m au-dessus du fleuve Elbe. Un décor de conte de fées façonné par le temps, idéal pour la contemplation, mais aussi pour l'escalade. Un site connu dans le monde entier.

