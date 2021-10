Eurozapping : un rapport explosif au Royaume-Uni ; Cologne autorise l’appel à la prière musulmane

En Grande-Bretagne un rapport explosif sur la gestion de la pandémie a été publié. Il y est notamment question des hôpitaux débordés par manque d’anticipation et des milliers de morts qui auraient pu être évités si le gouvernement conservateur avait confiné le pays plus tôt. Le document accuse le gouvernement d’avoir joué la montre. “La mort de ma mère n’est pas un jeu. Je pense qu’elle a perdu la vie à cause des erreurs commises par ce gouvernement”, commente Lindsay Jackson, fille d’une victime du Covid-19. Le rapport lui concède pourtant d’avoir su se rattraper.



Appel à la prière musulmane

Une ville, en Allemagne, autorise un appel à la prière musulmane. Dans les rues de Cologne, les fidèles musulmans vont pouvoir entendre cet appel résonner tous les vendredis après-midi. Cette décision de la municipalité est une première en Allemagne. “Les habitants de Cologne prônent la tolérance, explique Henriette Reker, maire de la ville. Ils aiment la tolérance, alors maintenant ils vont la vivre”.