Eurozapping : les salariés belges en grève contre la hausse des prix

Grève pour le pouvoir d’achat dans les transports belges. Ils étaient des centaines à protester devant la Fédération des entreprises belges. Des salariés des transports publics, mais aussi des enseignants et des retraités, étranglés par la hausse des prix. Les transports sont aux ralentis et les avions de Ryanair au sol pendant trois jours.

Redémarrage du LHC en Suisse

En Suisse, l’accélérateur de particules le plus puissant du monde, le LHC, reprend du service. L’anneau souterrain de 27 km de circonférence, situé aux portes de Genève, redémarre après trois ans de maintenance. Rénové et plus performant, il lui faudra huit semaines pour tourner à plein régime.

En Serbie, des oiseaux s’adaptent à la pollution. Installé pour couver ses œufs, ce cygne a choisi un monceau de détritus abandonné sur un affluent du Danube pour y faire son nid. Cette partie du Danube est l’une des plus polluées d’Europe, victime d’une gestion anarchique des cours d’eau en Serbie.