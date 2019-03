Eurozapping : le revenu de citoyenneté entre en vigueur en Italie

Plusieurs sujets ont fait la Une des JT européens mercredi 6 mars. Parmi eux : l'entrée en vigueur du revenu de citoyenneté en Italie. Des dizaines de chômeurs se sont rendus dans les bureaux de poste ce matin pour s'inscrire pour bénéficier de la mesure phare du mouvement Cinq étoiles. Jusqu'à 780 euros par mois et une aide pour trouver un emploi. Cette mesure, destinée à lutter contre la pauvreté, pourrait concerner trois millions de personnes.

Un médecin tué

Un vengeur postule en Allemagne. Un jardinier a été retrouvé mort dans sa maison la semaine dernière. Il s'est probablement suicidé, mais depuis, deux bombes ont déjà explosé, tuant un médecin et blessant une mère et sa fille. Des pièges que le jardinier a sans doute fabriqués. L'homme se prenait pour un chevalier et se vantait de manier les explosifs.



La Belgique se méfie du Quartz de synthèse. Cela ressemble à de la pierre, mais c'est un mélange de Quartz, de résine et de pigments, utilisé pour les plans de travail de cuisines. Il serait potentiellement dangereux pour la santé.

Le JT

Les autres sujets du JT