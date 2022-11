Eurozapping : la Croatie intègre l'espace Schengen, épidémie de bronchiolite en Espagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du jeudi 10 novembre.

Comme en France, l’Espagne fait face à une épidémie de bronchiolite, et ce, deux mois plus tôt que prévu. Dans un hôpital madrilène, on recense 200 cas de bronchiolite contre 120 l’an passé à la même période. “Les infections s’expliquent par le pic des pollutions de l’air qui ont entraîné une augmentation frappante des admissions”, estime Quique Bassot, pédiatre à l'institute global health. Le parlement européen dit oui à la Croatie. L’ancienne république de Yougoslavie intègre l’espace Schengen, supprimant ainsi le contrôle aux frontières. “Nous avons rempli quelque 300 conditions très précises”, s’est félicité Davor Bozinovic, ministre de l'Intérieur croate. La Croatie sera le 20e membre de la zone euro dès le 1er janvier 2023.

Un site volcanique espagnol comme entraînement spatial

En Espagne, des astronautes reçoivent une formation géologique sur l’île de Lanzarote, où se trouve des volcans. Ce site, qui ressemble à la surface lunaire, met au défi des astronautes de devenir des scientifiques de terrain et des explorateurs de l'espace efficace.