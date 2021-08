Eurozapping : incendies dramatiques en Russie, un cimetière de poissons en Espagne et un rôle important des castors au Royaume-Uni

La Russie est en proie à des incendies de grande ampleur. Une cinquantaine de pompiers étaient encerclés dans une réserve naturelle du sud-est de Moscou. 15 feux sont toujours actifs dans l’Oural. En Sibérie, l’équivalent de la surface du Portugal est partie en fumée cet été. Le réchauffement climatique est visible. Pour faire face à ce désastre, 300 millions d’euros ont été débloqués pour protéger les forêts.

Le castor, un allié de poids

En Espagne, la Mar Manor est cimetière géant de poissons. Cinq tonnes ont succombé, à cause du manque d’oxygène, de la chaleur et de la prolifération d’algues. Enfin, en Angleterre, le castor, réintroduit après 400 ans d'absence, pourrait être un véritable allié contre le changement climatique. Il construit des barrages et détourne les rivières, et peut palier d’éventuelles inondations. Les autorités vont sonder les riverains et prévoient des compensations.