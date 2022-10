Eurozapping : en Suède, un Premier ministre conservateur, soutenu par l'extrême droite

La Turquie rejette la responsabilité sur la Grèce, alors que 92 migrants ont été retrouvés dénudés, recueillis par les autorités grecques, après avoir franchi la rivière Évros, une frontière naturelle entre les deux pays. Les hommes ont raconté avoir été frappés, ils étaient apeurés. Les autorités grecques accusent, elles, la Turquie.

Un rapport accablant pour la police de Londres

En Suède, le nouveau Premier ministre Ulf Kristersson a été élu grâce à l'extrême droite. "Nous avons eu des négociations sur un large panel de sujets, je n'en priorise aucun, mais lutter contre le crime est un engagement fort pour ce gouvernement", a indiqué Ulf Kristersson. Un virage pour le pays, longtemps connu pour son engagement humanitaire.

Au Royaume-Uni, un rapport accablant pour la police de Londres. Depuis la mort d'une jeune femme, violée et tuée par un policier, les Londoniens n'ont plus confiance en Scotland Yard. Selon des investigations, 2 000 agents sont épinglés pour racisme, sexisme et propos violents. Soit 20 % de l'effectif.