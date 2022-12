Eurozapping : des inondations paralysent le métro madrilène en Espagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du jeudi 15 décembre.

En Espagne, le métro de Madrid a été inondé par des pluies torrentielles. Dans les bouches de métro, des cascades d’eau déferlent et obligent les passagers à rebrousser chemin. “On aurait dit le Titanic”, rapporte une Madrilène. Plusieurs lignes ont été immobilisées quelques heures à cause des coupures de courant. Aucun blessé n’est à déplorer.

Comme en France, l’Italie fait face à une pénurie de paracétamol. Il est de plus en plus difficile de trouver des anti-inflammatoires et de l’ibuprofène de l’autre côté des Alpes. Ces problèmes de production sont notamment liés à la crise énergétique mais aussi à la pandémie du Covid-19.

Six diplomates chinois quittent le territoire britannique

Au Royaume-Uni, six diplomates chinois quittent le territoire britannique. Le 16 octobre 2022, lors de manifestations contre XI Jinping, président chinois, à Manchester, un Hongkongais avait été attiré de force dans le Consulat chinois par des diplomates avant d’y recevoir des coups sous les yeux de la police britannique. Le gouvernement chinois exclut toutefois tout rapport avec ces incidents, et invoque “un mandat expiré” et une “rotation normale du personnel chinois.”