Europol créé son équipe de football avec les criminels les plus recherchés

En marge de la Coupe du monde en Russie, Europol a lancé un jeu interactif d'un nouveau genre. Son nom : l'Europe's Most Wanted Cup ou l'Euro des personnes les plus recherchées en français. Pour jouer, il suffit de récupérer un code sur les réseaux sociaux et de le rentrer sur la page du site en question. Des cartes apparaissent ensuite avec le profil des criminels les plus recherchés. Parmi eux, on retrouve deux Français : David Gras, un braqueur récidiviste et Karim Ouali, soupçonné d'avoir tué son collègue à coups de hache.

Une opération qui a déjà marché

Derrière cette opération de communication se cache un objectif bien précis. "Nous cherchons à augmenter la visibilité de leur avis de recherche", explique Claire Georges, porte-parole adjointe d'Europol. Des opérations qui ont fait leur preuve. "Nous avons arrêté un fugitif britannique grâce au calendrier de l'Avent", précise Claire Georges. Quelques heures après l'avoir lancé, des dizaines de personnes ont partagé des informations. La police néerlandaise a pu finalement procéder à son arrestation.