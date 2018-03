Europe : la montée des partis nationalistes

Depuis quelques années, comme c'est le cas en Italie, les mouvements politiques populistes et nationalistes se développent et gagnent en popularité en Europe. Sur le plateau du journal de 20 Heures, le journaliste Alban Mikoczy revient sur ce phénomène. Il explique : "Tout trouve son origine avec a crise de 2007/2008. Trois points principaux sont communs aux doctrines des différents partis européens : le refus de l'immigration, surtout venant de pays musulmans, une violente opposition aux institutions européennes et un certain conservatisme moral."

Quelles divergences

Mais il faut noter quelques points de désaccord entre ces partis à la popularité émergente. Le journaliste précise : "Parmi les principales divergences, la sortie de la zone euro. Les Français d'extrême droite sont pour, les Allemands sont contre. Tous ont également une fascination notable pour Vladimir Poutime, à l'exception des Scandinaves et des Polonais."

Le JT

Les autres sujets du JT