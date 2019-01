Emploi : les Français de plus en plus tentés par Prague

À 1h40 de vol de Paris : Prague. Une destination idéale pour un week-end romantique pour admirer ses châteaux, ses façades colorées, mais aussi pour trouver du travail. Un centre de service client emploie ici plus d'une centaine de Français. Beaucoup de jeunes, qui étaient au chômage, sont ravis de s'être installés ici, en République tchèque. "Ça vaut vraiment le coup. C'est une expérience très riche", confie l'un d'entre eux au micro de France 2.

Le nombre de Français en République tchèque explose : +50% depuis trois ans. Au moins 4 000 actuellement. Un engouement surprenant parce qu'ici, les salaires sont bien plus bas qu'en France.

Une meilleure qualité de vie

Florian Van Cam, ingénieur informatique, assure qu'il n'aurait pas pu avoir la même qualité de vie en France. Il vit en plein centre de Prague dans un 50m² et paie 550 € de loyer, soit 30% de moins qu'à Paris, et il gagne 1 400 € par mois, 600 € de moins de ce qu'il pourrait avoir en France. Mais ici, tout coûte beaucoup moins cher, et comme nous sommes dans l'Union européenne, il continue de cotiser à la retraite et conserve ses droits à l'Assurance maladie et au chômage s'il revient en France.

