Vacances : visite guidée de Prague

On l'appelle la ville aux 100 clochers, mais Prague (République tchèque) a un autre surnom moins connu : la mère de toutes les villes. Au coeur de l'Europe, la capitale et son histoire tumultueuse fascinent les touristes du monde entier. Où qu'on soit dans la ville, impossible de manquer sa silhouette imposante : le château de Prague. Il est pris d'assaut chaque été par les touristes.



235 000 touristes français en 2017

Chaque année, près de sept millions de touristes atterrissent à Prague. Parmi eux, de plus en plus de Français, 235 000 l'an dernier. Pour découvrir la ville, beaucoup s'en remettent à un guide local. Et si la ville et son histoire intéressent, à l'heure du repas, la cuisine locale, mais également la bière, connaissent un franc succès. Avec 150 litres par an et par habitant, les Tchèques sont de loin les plus gros consommateurs de bières au monde. Dans la capitale, on compte 25 brasseries. Et si les touristes raffolent de la bière, ce n'est pas seulement pour la boire. Certains optent en effet plutôt pour... Un bain de bière, ou du moins, des ingrédients qui l'a compose. Ce serait bénéfique pour la peau, mais aussi pour la circulation sanguine. À noter qu'il faut tout de même compter 100 euros pour un bain d'une heure.

