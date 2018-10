Élections en Bavière : l'extrême droit gagne du terrain et fait vaciller Merkel

Dimanche 14 octobre est un jour crucial en Allemagne. Angela Merkel aura le regard tourné vers la Bavière, où les élections au parlement régional du Länder impacteront directement sa position au niveau national. Alliée au parti CSU, majoritaire dans la région depuis 60 ans, elle pourrait voir la montée de l'extrême droite et des écologistes faire vaciller la position hégémonique des sortants.

Les migrants directement pointés du doigt

"Si les étrangers faisaient des efforts, ça irait. Mais ils ne font rien pour s'intégrer, c'est une catastrophe", explique un passant, illustrant le sentiment sur lequel surfe le parti d'extrême droite AfD. Ses slogans sont d'ailleurs très clairs : anti-islam et anti-européens, pour un contrôle des frontières et un retour des valeurs conservatrices, dans la deuxième région la plus riche d'Allemagne.

Le JT

Les autres sujets du JT