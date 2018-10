Allemagne : Angela Merkel annonce qu'elle ne se représentera pas à la présidence du parti CDU

La chancelière allemande Angela Merkel est présidente du Parti chrétien-démocrate depuis 2000.

Elle tire les conséquences de l'affaiblissement de son parti. La chancelière allemande, Angela Merkel, ne se représentera pas à la présidence du Parti chrétien-démocrate (CDU) en décembre, a-t-elle annoncé lors d'une réunion de sa formation, lundi 29 octobre. Cette décision fait suite à un nouveau revers électoral, dimanche, lors des élections régionales en Hesse. La coalition d'Angela Merkel est arrivée en tête, avec 27% des voix, mais affiche un recul de plus de dix points par rapport au scrutin de 2013.

"Elle ne se représente plus à la présidence du parti", a indiqué un responsable du parti sous couvert d'anonymat, confirmant une information des éditions en ligne du magazine Der Spiegel et du quotidien Handelsblatt (en allemand). Angela Merkel, 64 ans, est présidente de la CDU depuis 2000. En renonçant à ce rôle, elle lancerait une course au sein du parti pour sa succession à la tête du gouvernement.

La tension politique est à son comble à Berlin. Merkel a toujours dit qu'elle liait la chancellerie avec la présidence du parti. Sa démission des deux pourrait sonner la fin de la grande coalition. Conférence de presse à 13h #Merkel #CDU — Cécile Boutelet (@CecileBoutelet) 29 octobre 2018

L’agence de presse allemande DPA a tweeté qu'Angela Merkel voulait rester chancelière. Les prochaines élections législatives sont prévues en 2021. La chancelière n'a pas caché son soutien à la secrétaire générale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer.