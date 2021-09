Allemagne : les infrastructures du pays à la traîne

En raison de sa politique budgétaire, l’Allemagne a désormais de nombreuses infrastructures délabrées, notamment dans les Transports et l’Éducation. Explications .

L’Allemagne a accepté de s’endetter pour relancer son économie. C’est une énorme concession, dans un pays où l’on pratique l’orthodoxie budgétaire. Au point peut-être de ne pas suffisamment investir dans les ponts, les routes ou encore les écoles publiques. La plus grande puissance européenne est ainsi devenue un pays aux infrastructures délabrées. Un pont est notamment sur le point de s’effondrer près de Francfort. Depuis plusieurs mois, l’ouvrage a été condamné, et il est interdit de circuler au-dessus ou en dessous. Les 80 000 véhicules qui l’empruntaient chaque jour sont déviés.

46 milliards d’euros nécessaires pour l’Éducation

Ce cas n’est pas isolé, et les habitants sont tout sauf surpris. "Ils attendant toujours le dernier moment, car ça coûte trop d’argent", explique un riverain. Cela fait des mois voire des années qu’il aurait dû être réparé. Un phénomène qui est le revers de la rigueur allemande. Plus de 33 milliards d’euros de travaux seraient en retard dans les infrastructures de transport. Et c’est encore pire dans l’Éducation. 46 milliards seraient nécessaires pour remettre à jour les établissements.