Allemagne : Angela Merkel annonce son départ de la vie politique

Angela Merkel a annoncé son départ de la vie politique en 2021, un aveu de faiblesse. "Visiblement émue, triste selon ses proches, Angela l'a reconnu sans détour, il n'est plus possible, dit-elle, de faire comme si rien ne s'était passé", rapporte le journaliste Laurent Desbonnets depuis Berlin (Allemagne). En effet, en "deux élections régionales, deux déroutes historiques. Il y a 15 jours en Bavière et hier soir dans la région de Francfort", poursuit le journaliste.

Objectif : finir son mandat jusqu'en 2021

Après ces deux résultats, "son parti est en chute libre et beaucoup dans son propre camp estiment que c'est elle qui en est la responsable. Angela Merkel annonce donc qu'elle va passer la main, mais elle tient, dit-elle, à assurer la fin de son mandat, prévu en 2021. Vu la fragilité actuelle de son gouvernement, beaucoup considèrent aujourd'hui que cela sera très compliqué", conclut Laurent Desbonnets.

