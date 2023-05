Drapeau européen sur les mairies : pour le groupe MoDem, ce n'est "vraiment pas une urgence"

Une proposition de loi du groupe Renaissance est examinée mardi pour rendre obligatoire le drapeau européen sur la façade des mairies, une mesure jugée non "fondamentale par les temps qui courent", selon un député MoDem, mardi sur franceinfo.

"Nous considérons que ce n'est vraiment pas une urgence", admet mardi 9 mai sur franceinfo Jean-Louis Bourlanges, député MoDem des Hauts-de-Seine et président de la Commission des Affaires étrangères, au sujet de la présence du drapeau européen sur la façade des mairies françaises, au côté du drapeau français. Cette proposition de loi des députés du groupe Renaissance, en cette journée de l'Europe, est examinée ce mardi à l'Assemblée nationale.

Pour Jean-Louis Bourlanges, "les Français attendent beaucoup de choses du gouvernement", mais pas forcément cette mesure jugée non "fondamentale par les temps qui courent" et non "prioritaire". Jean-Louis Bourlanges parle d'ailleurs "d'enjeux extrêmement secondaires". Selon le député MoDem, le pavoisement ne doit pas passer "par des mesures introduisant de l'obligation et de la contrainte". Surtout, l'élu ne veut pas que "ça empêche les mairies de mettre d'autres formes de pavoisement". Il cite notamment l'exemple des drapeaux régionaux "comme c'est le cas en Bretagne".

Malgré tout, et pour éviter de créer de la confusion, le groupe MoDem va "voter" ce texte, explique Jean-Louis Bourlanges, "parce que ce serait mal compris que le MoDem prenne ses distances par rapport à un projet européen". Le député veut également rassurer après l'abstention sur ce texte des élus MoDem la semaine dernière en Commission parlementaire. Pas de "conflit de fond" pour l'élu et "pas de quoi voir des différences entre nous qui n'existent pas", ajoute-t-il.