Crash Egyptair : les familles accusent la compagnie

Trois ans de douleur et de combat. Les familles de victime du vol Paris-Le Caire (Égypte) de la compagnie Egyptair se sont retrouvés dimanche 19 mai devant l'ambassade égyptienne à Paris. Ils réclamaient des sanctions à la compagnie aérienne dont l'appareil n'était pas habilité à voler. "Beaucoup d’émotions. Ça ravive des souvenirs qui sont tragiques pour nous. Et surtout de la colère. Trois ans après, on est pratiquement au point zéro. L'enquête n'avance pas", souffle Zakaryia, fils d'une victime. Le 19 mai 2016, l'avion disparaît des radars au bout de trois heures et s’abîme en mer méditerranée. La piste terroriste est directement avancée par les autorités égyptiennes, sans apporter de preuves.

"Une compagnie qui ne respecte pas la réglementation"

Des expertises montrent que l'embarcation a connu de lourds dysfonctionnements lors des vols précédents. La piste d'un feu dans le cockpit est évoqué par les enquêteurs français. Un rapport commandé par les juges d'instructions français montrent que l'avion n'aurait jamais dû décoller. "On sait aujourd'hui que c'est une compagnie qui ne respecte pas la réglementation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises pour leur imposer de les respecter. C'est une compagnie qui tous les jours décolle de l'aéroport de Roissy, qui prend des passagers français à son bord et des passagers européens ou au niveau international. On ne peut pas fermer les yeux sur ce type d'attitude", déplore Julie Heslouin de l'association des familles de victimes du vol MS 804 Egyptair. Les familles appellent la compagnie à être interdite de vols.