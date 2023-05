Des milliers de Serbes protestent contre la violence, après deux fusillades qui ont fait 17 morts

Les manifestants se sont réunis devant le Parlement, à l'appel de plusieurs partis d'opposition de gauche et de droite, derrière le mot d'ordre "La Serbie contre la violence".

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé à Belgrade, lundi 8 mai dans la soirée, pour réclamer les démissions de dirigeants politiques. Le rassemblement a été organisé après que deux fusillades, dont une dans une école, ont fait 17 morts en moins de 48 heures. Les manifestants se sont réunis devant le Parlement, à l'appel de plusieurs partis d'opposition de gauche et de droite, derrière le mot d'ordre "La Serbie contre la violence".

Ces partis réclament "l'arrêt immédiat de la promotion de la violence dans les médias et dans l'espace public", ainsi que le départ du ministre de l'Intérieur et du chef des services de renseignement. Tous deux sont accusés d'inaction face aux violences. Ils appellent également le président Aleksandar Vucic à la démission.

L'opposition souhaite aussi la suppression de programmes de téléréalité faisant "la promotion de la violence, l'immoralité et l'agressivité" et la fermeture de journaux pro-gouvernementaux, accusés de diffuser des "fausses informations" dans le but de nuire aux opposants politiques. Plusieurs responsables du parti conservateur au pouvoir ont accusé l'opposition de "politiser" les deux tueries pour s'en prendre au chef de l'Etat et au gouvernement. Après ces fusillades, Aleksandar Vucic a promis de lancer un plan de désarmement à grande échelle. Selon le projet de recherche Small Arms Survey (SAS), 39% des habitants de la Serbie possèdent une arme à feu, taux le plus élevé d'Europe.