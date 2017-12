Des figurines Lego détournées en nazis vendues sur la version allemande d'Amazon

Toutes les idées de cadeaux ne sont pas bonnes à prendre pour Noël. Par exemple, sur la version allemande du site Amazon, il est possible de trouver des figurines Lego stylisées aux couleurs de la Wehrmarcht, l'armée du troisième Reich. Pour moins de 20 euros, l'internaute peut acquérir six soldats d'élite et officiers nazis. Ces jouets ne sont pas vendus par l'entreprise Lego, mais par des tiers qui utilisent les figurines Lego pour les transformer.

"L'opposé des valeurs de Lego"

Des nostalgiques du Troisième Reich ont donc décidé de modifier des pièces de Lego pour en créer de nouvelles, comme des croix de fer ou des crânes, afin de constituer des ensembles cohérents. Selon Quartz, un papa allemand a fait cette découverte sur le Amazon Marketplace (la plate-forme conçue pour les vendeurs) en cherchant des Lego. Il a alors lancé une pétition en ligne pour mettre fin à la commercialisation de ces jouets de mauvais goût. La pétition, lancée le 7 décembre, a reçu 1 500 soutiens.

La pétition demande à Lego de lancer une action juridique contre les vendeurs de ces "figurines qui représentent l’opposé le plus total des valeurs que Lego défend". Pour l'instant, l'entreprise n'a pas entrepris d'action, mais s'est contentée de condamner ces produits détournés auprès de la BBC. Ses dirigeants affirment qu’ils "n’encouragent d’aucune manière ou n’approuvent ces produits".