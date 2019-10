Commission européenne : la candidature de la Française Sylvie Goulard a été rejetée par les eurodéputés

Les élus ont rejeté massivement sa nomination au Marché intérieur, alors qu'elle est sous le coup de deux enquêtes.

Clap de fin. La Française Sylvie Goulard ne sera pas commissaire européenne au Marché intérieur. Sa candidature a été définitivement rejetée par les eurodéputés, jeudi 10 octobre, lors d'une seconde audition. Au total, 82 élus ont voté contre sa nomination, selon une source parlementaire à franceinfo, ce qui marque un rejet massif du Parlement.

Durant une première audition, le 2 octobre, l'éphémère ministre des Armées d'Emmanuel Macron n'était pas parvenue à lever le scepticisme des élus sur les deux "affaires" qui entachent sa candidature.

L'ancienne députée européenne (2009-2017) est en effet sous le coup de deux enquêtes – une de la justice française et une de l'Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) – pour l'affaire des emplois présumés fictifs des eurodéputés MoDem, qui l'avait contrainte à démissionner du gouvernement français en juin 2017 après un mois d'exercice.

Les réserves des députés, qui évoquent un possible conflit d'intérêts, concernent en outre son travail de "consultante", entre 2013 et janvier 2016, pour l'institut Berggruen, un "think tank" fondé par le milliardaire américano-allemand Nicolas Berggruen, pour plus de 10 000 euros bruts par mois.