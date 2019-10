Commission européenne : Sylvie Goulard de nouveau auditionnée

"Cela tourne au parcours du combattant pour Sylvie Goulard. Durant une première audition, la commissaire désignée par l'Élysée a dû s'expliquer sur les deux affaires qui entachent sa candidature. D'abord, celle des emplois fictifs présumés d'assistants parlementaires au sein du MoDem pour laquelle deux enquêtes sont toujours en cours. Et une autre affaire sur la rémunération de plus de 10 000 euros par mois par un think tank américain alors qu'elle était encore députée européenne. Légal, mais pas très moral, d'autant qu'elle reste très vague sur ce qu'elle a produit en échange", détaille le journaliste de France 2 Valéry Lerouge.

58 pages de réponses écrites

"Son audition de trois heures n'a pas suffi à rassurer les députés. Au contraire, elle a dû se soumettre à une salve de questions écrites. Avec 58 pages de réponses, les eurodéputés n'ont pas été convaincus. Elle devra donc repasser une seconde audition jeudi 10 octobre. Un moment qui sera très suivi par l'Élysée, car ce serait un échec et un désaveu terrible si la candidate qu'Emmanuel Macron a choisie personnellement était retoquée", conclut Valéry Lerouge.

