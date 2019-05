CARTE. Nombre de jours fériés, consommation d'alcool, égalité hommes/femmes… L'Europe des grands écarts

Quel pays consomme le plus de cannabis ? De fruits et légumes ? Où vit-on le plus vieux ? Chaque État européen a ses spécificités… Mais ce ne sont pas toujours celles qu'on imagine.

"Unie dans la diversité" : c'est la devise de l'Union européenne. En effet, tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne. À travers des thèmes très différents comme la consommation de tabac, la pratique du sport, la part de l'agriculture biologique, franceinfo vous montre les différences, parfois surprenantes, qu'il existe entre les différents pays de l'Union européenne.

Consommation de cannabis : la France devant tout le monde

Le cannabis est la drogue illicite, ou autorisée dans certains pays dans un cadre limité fixé par la loi, la plus largement consommée en Europe. Selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 24 millions d'adultes (15-64 ans) ont consommé du cannabis au moins une fois au cours de l'année écoulée dans l'Union européenne, ce qui représente 7,2% de la population. La proportion monte à 14,1% quand on regarde uniquement les jeunes adultes, âgés de 15 à 34 ans.

Il faut noter que le type de drogue consommée varie d'un pays à l'autre. Ainsi, si la France est le pays qui consomme le plus de cannabis, le Royaume-Uni et l'Espagne sont les premiers sur la consommation de cocaïne. Au niveau de l'ecstasy et de la MDMA, le trio de tête est composé de l'Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Nombre de jours fériés et congés : vous pensez que c'est la France ?

Dans quel pays peut-on le plus se reposer ? Pas en France, contrairement aux idées reçues. Notre pays n'est que 7e dans ce classement des États dans lesquels le nombre de jours fériés et de congés (minimum) est le plus élevé. C'est en Estonie que ces jours de non-travail sont les plus nombreux. Malte et l'Autriche arrivent ensuite. À l'inverse, c'est aux Pays-Bas, puis en Allemagne et en Irlande que ces périodes de repos sont les moins nombreuses.

Inégalités de salaire entre les hommes et les femmes : attention aux interprétations

À en croire ce classement, c'est en Roumanie, en Italie et au Luxembourg que les écarts entre les rémunérations des hommes et celles des femmes sont les plus faibles (l'indicateur choisi mesure la différence entre la rémunération horaire brute moyenne des hommes salariés et des femmes salariés, en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes salariés).

Mais cette comparaison n'engloble pas la proportion de femmes qui travaillent. Ainsi, l'Italie, par exemple, est le deuxième pays où le taux d'emploi des femmes est le plus faible (52% en 2017 selon Eurostat). À l'inverse, l'Estonie est le pays où l'écart de rémunération est le plus fort : mais c'est également l'un des pays européens où le taux d'emploi des femmes est le plus élevé (75,1%, derrière la Suède, la Lituanie et l'Allemagne).

Consommation d'alcool : l'Europe de l'est en tête

La consommation d'alcool varie beaucoup d'un pays européen à l'autre. La Lituanie (18,2 litres d'alcool pur par personne et par an en moyenne), la Roumanie (13,7 litres) et la République tchèque (13,7 litres) sont les pays où l'on boit le plus d'alcool. À l'inverse, les Maltais et les Italiens sont les consommateurs les plus raisonnés. Mais le type d'alcool n'est pas le même partout : ainsi, on boit plus de bière dans le nord et le centre de l'Europe, alors que les pays du sud préfèrent le vin.

Surface agricole cultivée en bio : les pays les plus agricoles ne sont pas les plus biologiques

Les pays d'Europe qui cultivent le plus en agriculture biologique (part de la surface totale agricole consacrée à l'agriculture bio) se répartissent sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas vraiment de tendances géographiques. C'est l'Autriche qui met le plus en avant les cultures bio, suivie de l'Estonie et de la Suède. Les pays les plus agricoles, comme la France, l'Espagne et l'Allemagne ne sont pas très bien placés à ce niveau : ces trois États sont respectivement 18e, 10e et 15e.

Proportion des plus de 80 ans : "O sole mio"

"Pour vivre longtemps vivons au sud" : ce pourrait être un slogan tellement la différence géographique compte dans ce domaine. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal caracolent en tête de ce classement, qui liste les pays où la part des plus de 80 ans est la plus élevée. La France est 5e. C'est en Irlande, en Slovaquie et à Chypre que la part de personnes (très) âgées est la plus faible.

Pratique du sport : l'Europe du nord dans les salles, l'Europe de l'est sur les routes

Course à pied, fitness, foot... Les pays du nord de l'Europe sont clairement plus sportifs que les autres quand il s'agit d'activités clairement définies (salles de sport, clubs, etc). Les Pays-Bas et le Danemark, juste devant la Suède et l'Allemagne, sont les États où la proportion d'habitants qui font du sport une à deux fois par semaine est la plus élevée. Malte et la Roumanie sont les endroits où on déclare le moins d'activités sportives.

Mais en revanche, les pays de l'est (Roumanie, République tchèque, Bulgarie, Lettonie, Slovaquie notamment) sont les pays où l'on marche le plus pour aller d'un endroit à un autre, ce qui représente évidemment une autre sorte d'activité physique.

Consommation de fruits et légumes : le sud de l'Europe bien placé, mais avec des surprises

Globalement, les pays du sud de l'Europe mangent, sans surprise, plus de fruits et légumes que les pays de l'est. Le Portugal est loin devant dans ce classement, suivi de l'Italie. Mais certains États, sont, de manière plus surprenante, de gros consommateurs également, comme l'Irlande (3e place) et le Royaume-Uni (5e). À l'inverse, loin des modèles souvent véhiculés d'alimentation saine, comme le régime crétois, la Grèce ne se place qu'à la 22e place sur 28. La France se place plutôt bien, à la 8e place.